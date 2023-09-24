Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anwar Kagum dengan Ganjar Pranowo, Sosok Humble yang Mengayomi Anak Muda

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:00 WIB
Anwar Kagum dengan Ganjar Pranowo, Sosok Humble yang Mengayomi Anak Muda
Anwar kagum dengan sosok Ganjar Pranowo. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

ANWAR Sanjaya atau yang lebih dikenal dengan Anwar BAB tengah berolahraga lari pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023) bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Tak sendiri, Anwar terlihat bersama beberapa artis di bawah naungan Star Media Nusantara (SMN) seperti Ayu Ting Ting, Nita Gunawan, serta jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan X Factor.

Anwar BAB tersenyum semringah lantaran berlari bersama di samping Ganjar dan Hary Tanoesoedibjo. Sembari berlari, Anwar mengaku begitu mengagumi sosok Ganjar yang menurutnya sangat humble dengan siapapun.

Anwar dan Ayu

Anwar juga merasa Ganjar begitu mengayomi generasi muda seperti dirinya. Terlebih saat ini generasi muda begitu mendominasi di segala bidang. Ganjar juga mudah untuk diajak berinteraksi diselingi canda tawa sehingga Anwar tak merasa canggung saat berhadapan langsung dengannya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu dinilainya mudah akrab dengan siapapun.

"Pak Ganjar tuh sosoknya sangat humble sekali ya dia sama orang. Pak Ganjar tipikal yang mengayomi anak muda karena kan sekarang didominasi sama generasi-generasi muda," ujar Anwar BAB.

Halaman:
1 2
      
