Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Antusias Lari Pagi di CFD Sudirman, Didampingi Ganjar Pranowo

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:00 WIB
Siti Atikoh Antusias Lari Pagi di CFD Sudirman, Didampingi Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh lari pagi. (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

SITI Atikoh turut mendampingi sang suami, Ganjar Pranowo untuk menghabiskan pagi hari di akhir pekan dengan berolahraga lari pagi.

Ganjar dan Atikoh melakukan lari pagi bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan sejumlah artis Ibu Kota seperti Ayu Ting Ting dan Anwar BAB di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023)

Ganjar dan Atikoh terlihat kompak mengenakan pakaian olahraga bernuansa hitam. Atikoh tampak tampil begitu cerah dengan sentuhan warna merah di bagian lengan. Dia pun tampil begitu casual dengan kacamata hitam serta topi yang dikenakannya.

Sejak tiba di kawasan SCBD sekitar pukul 06.00 WIB, Atikoh selalu melempar senyum semringah. Sebelum berlari bersama HT dan para selebriti tanah air, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu sudah terlebih dahulu melakukan pemanasan.

Ganjar Pranowo

Dia berlari sebanyak tiga putaran di kawasan SCBD sejak pukul 06.00 WIB bersama Atikoh. Usai pemanasan, keduanya disambut oleh Hary Tanoesoedibjo yang sedang bercengkrama hangat bersama sejumlah artis di depan halte Bursa Efek Indonesia.

Lalu, mereka langsung memulai aktivitas lari pagi itu dari Halte Bursa Efek Indonesia menuju FX Sudirman sekitar pukul 06.50 WIB. Siti Atikoh yang memang hobi marathon ini tampak begitu antusias berlari mengitari kawasan sudirman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement