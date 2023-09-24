Siti Atikoh Antusias Lari Pagi di CFD Sudirman, Didampingi Ganjar Pranowo

SITI Atikoh turut mendampingi sang suami, Ganjar Pranowo untuk menghabiskan pagi hari di akhir pekan dengan berolahraga lari pagi.

Ganjar dan Atikoh melakukan lari pagi bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan sejumlah artis Ibu Kota seperti Ayu Ting Ting dan Anwar BAB di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023)

Ganjar dan Atikoh terlihat kompak mengenakan pakaian olahraga bernuansa hitam. Atikoh tampak tampil begitu cerah dengan sentuhan warna merah di bagian lengan. Dia pun tampil begitu casual dengan kacamata hitam serta topi yang dikenakannya.

Sejak tiba di kawasan SCBD sekitar pukul 06.00 WIB, Atikoh selalu melempar senyum semringah. Sebelum berlari bersama HT dan para selebriti tanah air, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu sudah terlebih dahulu melakukan pemanasan.

Dia berlari sebanyak tiga putaran di kawasan SCBD sejak pukul 06.00 WIB bersama Atikoh. Usai pemanasan, keduanya disambut oleh Hary Tanoesoedibjo yang sedang bercengkrama hangat bersama sejumlah artis di depan halte Bursa Efek Indonesia.

Lalu, mereka langsung memulai aktivitas lari pagi itu dari Halte Bursa Efek Indonesia menuju FX Sudirman sekitar pukul 06.50 WIB. Siti Atikoh yang memang hobi marathon ini tampak begitu antusias berlari mengitari kawasan sudirman.