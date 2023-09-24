Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Andi Anissa Jadi Animal Lover, Kerap Bawa Peliharaan ke Lokasi Syuting

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |09:00 WIB
Andi Anissa Jadi Animal Lover, Kerap Bawa Peliharaan ke Lokasi Syuting
Para pemeran sinetron Jangan Bercerai Bunda. (Foto: MPI/ Widya Michella)
A
A
A

SALAH satu pemain sinetron Jangan Bercerai Bunda (JBB), Andi Anissa merupakan pecinta binatang atau lebih dikenal sebagai animal lovers. Hal ini terlihat dari dua ekor hewan peliharaannya yang merupakan hasil penyelematan hewan terlantar (rescue).

"Emang gue suka binatang. Gua suka rescue binatang by the way jadi gue punya anjing dan kucing dua-duanya rescue satu dari Bali satu dari lokasi syuting," kata Andi saat syukuran 300 episode, pada Sabtu, 23 September 2023 di sebuah cafe jalan Raya Ciangsana No.8-10, Ciangsana, Kecamatan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemain Jangan Bercerai Bunda

Bahkan anjingnya itu kerap kali diajak ke lokasi syuting untuk menemaninya di kala bosan.

"Enggak suka main game dan jarang TikTok kan gua punya anjing. Beberapa kali kalau lokasinya bisa, gua bawa," katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengaku tak menyangka dapat menyelesaikan ratusan episode dalam waktu setahun.

"Nggak nyangka Alhamdulillah rezekinya sampai sepanjang ini udah mau setahun syuting bareng. Jujur gua masuk nggak ada ekspektasi apa-apa jadi kayak jalanin aja yang terbaik kalau sampai sini," ucapnya.

Dia pun berharap sinetron Jangan Bercerai Bunda dapat memiliki episode yang lebih banyak dan berkualitas.

