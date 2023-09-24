Momen Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo di CFD Sudirman

ARTIS cantik Ayu Ting Ting lari pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman pada Minggu (24/9/2023) bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Tak sendiri, Ayu terlihat berolahraga bersama beberapa artis di bawah naungan Star Media Nusantara (SMN) seperti Anwar BAB, Nita Gunawan, serta jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan X Factor.

Sekitar pukul 06.30 WIB mereka tiba di depan halte Bursa Efek Indonesia. Ayu Ting Ting langsung menyalami Hary Tanoesoedibjo dan bercengkrama bersama dengan hangat sembari menunggu Ganjar Pranowo beserta istri, Siti Atikoh.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu sudah terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan berlari sebanyak tiga putaran di kawasan sudirman sejak pukul 06.00 WIB.

Hary Tanoesoedibjo juga sempat menyapa para jebolan ajang pencarian bakat satu persatu.

"Yang dari Indonesian Idol mana? Dari X Factor mana," ujar Hary Tanoesoedibjo menyapa para artis.

Ditengah obrolan, bukan Ayu Ting-Ting namanya jika tak melemparkan guyonan di segala suasana. Saat bersalaman dengan Hary Tanoesoedibjo, Ayu memperkenalkan dirinya sebagai anak depok, titel yang begitu melekat padanya.