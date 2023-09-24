Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Ngejudge dalam Bahasa Gaul

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:48 WIB
Arti Kata Ngejudge dalam Bahasa Gaul
Ilustrasi untuk arti kata ngejudge dalam bahasa gaul (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI kata ngejudge dalam bahasa gaul penting untuk diketahui. Pasalnya, kata ini marak digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang.

Perkembangan zaman, khususnya teknologi membuat berbagai kebudayaan dengan mudah melebur dalam masyarakat. Dalam hal bahasa, kini juga bermunculan variasi bahasa gaul yang berasal dari berbagai kosa kata bahasa Inggris, salah satunya adalah judge yang berarti mengadili atau menghakimi.

Dalam pergaulan anak muda, kata judge ini diberi imbuhan ”nge” sehingga berubah menjadi ngejudge. Melansir berbagai sumber, Minggu (24/9/2023), kata ngejudge memiliki arti menghakimi atau suatu keadaan ketika seseorang menilai orang lain dengan sebelah mata atau berdasarkan penilaian sendiri.

Judge ini bisa terjadi akibat beberapa hal. Misalnya, saat mendengar desas desus dari sudut pandang orang lain atau hanya menilai secara sekilas saja. Hal ini tentu tidak terlepas dari banyaknya informasi yang tersebar dengan mudah, sehingga setiap orang kesulitan mencerna mana yang benar dan mana yang tidak.

Kata ngejudge ini banyak digunakan baik di sosial media ataupun dunia nyata. Biasanya, kata ngejudge digunakan untuk membela diri saat dituduh oleh orang lain.

Contohnya, saat kita dituduh melakukan sesuatu tanpa ada barang bukti, kata judge ini dapat digunakan dengan kalimat, "Nggak usah asal ngejudge lo kalo nggak ada bukti."

Perlu diketahui, hal itu menyesuaikan dengan norma di masyarakat Indonesia. Sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh asal ngejudge. Ada baiknya, kita harus pahami hal-hal berikut sebelum ngejudge orang lain.

Halaman:
1 2
      
