Kenapa Pinggang Sebelah Kiri Sakit, Cek Penyebab dan Cara Mengatasinya

KENAPA pinggang sebelah kiri sakit, perlu diketahui penyebab dan cara mengatasinya. Memang sangat mengganggu saat mengalami situasi ini, sehingga perlu dipahami dengan benar dan tepat.

Sebab, kondisi ini pastinya sangat tidak nyaman dan menghalangi aktivitasmu sehari-hari. Bagaimana bisa?

Nyeri yang dirasakan imbas dari sakit pinggang, pasti akan menyiksa bahkan membuat dirimu kesulitan untuk berjalan dan bergerak. Maka dari itu, jangan anggap sepele penyakit tersebut. Sebelum mengalami hal itu, kalian perlu mengenali penyebab sakit pinggang dan cara mengatasinya melalui ulasan satu ini.

Berikut okezone.com merangkum dari beberapa sumber, Minggu (24/9/2023), terkait penyebab dan cara mengatasi sakit pinggang sebelah kiri.

Penyebab Pinggang Sebelah Kiri Sakit

Sebelum mengatasi pinggang sebelah kiri sakit, maka ada baiknya kalian perlu mengetahui terkait penyebab nyeri yang hadir menganggu aktivitas harianmu. Berikut rinciannya melansir laman resmi Healthline.

1. Saraf Terjepit (Slipped disk)

Penyebab pertama pinggang sebelah kiri sakit disebabkan karena sarap yang terjepit. Kondisi seperti itu pastinya membuat seseorang mendadak cedera karena saraf yang tertekan dan menimbulkan rasa sakit yang amat nyeri.

2. Cedera otot atau jaringan

Penyebab kedua pinggang sebelah kiri sakit karena adanya cedera otot atau jaringan. Mengapa bisa? Dalam kebanyakan kasus, nyeri punggung bawah disebabkan oleh cedera jaringan. Hal ini dapat melibatkan otot, tulang, dan ligamen di punggung, tulang belakang, dan area sekitarnya.