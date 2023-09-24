Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Selfie Tante Ernie si Janda Hot, Masih Jadi Pemersatu Bangsa?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |01:31 WIB
Potret Selfie Tante Ernie si Janda Hot, Masih Jadi Pemersatu Bangsa?
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
TANTE Ernie memang kini masuk dalam daftar janda hot, setelah pada beberapa bulan lalu mengumumkan percerainnya. Pada periode itu, perempuan dengan 3 orang anak tersebut memang tidak pernah memposting apapun di Instagramnya.

Kini, setelah move on dari perceraiannya, dia pun mulai kembali mengunggah postingan di Instagram. Disebut sebagai Tante pemersatu bangsa, Tante Ernie memang kerap mengunggah penampilannya menyita perhatian publik.

Nah, kini Lama tak muncul di Instagram, Tante Ernie kembali mengunggah foto terbarunya. Di foto ini dia terlihat selfie sambil memberikan senyum manisnya.

Tante Ernie

Tante Ernie terlihat begitu cantik dengan polesan makeup natural. Dia memakai lipstik warna pink yang membuatnya terlihat lebih fresh. Sementara itu, tampilan rambutnya digerai dengan model curly. Tak lupa Tante Ernie memberikan senyum manis ke kamera.

Halaman:
1 2
      
