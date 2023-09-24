Ilmuwan Brasil Ubah Racun Laba-Laba Jadi Obat Kuat untuk Pria

SEJUMLAH ilmuwan Brazil baru-baru ini mengungkapkan penemuan alternatif viagra sebagai obat yang kerap digunakan untuk mengobati impoten alias gangguan fungsi seksual pada pria. Menariknya, penemuan tersebut terbuat dari racun laba-laba.

Ya, racun laba-laba yang selama ini memang terkenal mematikan ternyata memiliki khasiat untuk mengobati disfungsi ereksi pada pria. Bahkan, para ilmuwan tersebut telah menciptakannya dalam versi sintesis dari molekul penting tersebut dan kini ingin mengujinya pada pria dengan disfungsi ereksi.

Dilansir dari laman IFL Science, Senin (25/7/2023) racun tersebut yakni berasal dari jenis laba-laba Phoneutria nigriventer. Laba-laba ini terkadang juga disebut laba-laba pengembara Brazil atau laba-laba pisang karena sering ditemukan di daun pisang.

Gigitannya yang sakit dan beracun dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk rasa sakit yang luar biasa, gemetar, kram, keringat berlebih, kelemahan, dan perubahan detak jantung. Dalam beberapa kasus, gigitan beracun mereka bahkan bisa berakibat fatal.

Bahkan, laki-laki yang mengalami gigitan laba-laba satu ini disebut-sebut memiliki kemungkinan mengalami priapisme, suatu kondisi di mana penis tetap ereksi selama berjam-jam. Meskipun kedengarannya tidak berbahaya, namun kondisi ini ternyata bisa menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan.

Sebab, menyebabkan rasa sakit yang hebat dan berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada alat kelamin. Para peneliti sebelumnya telah mengidentifikasi senyawa bioaktif yang memiliki peran atas ereksi yang tidak diinginkan tersebut. Zat tersebut yakni sebuah peptida yang disebut BZ371A, dan mensintesisnya di laboratorium.

Setelah menyelesaikan uji pendahuluan pada tikus, para ilmuwan di Universitas Federal Minas Gerais di Brazil berharap dapat menggunakan senyawa ini dalam uji klinis fase 2 yang melibatkan pria dengan disfungsi ereksi.

Senyawa BZ371A akan digunakan dalam pengobatan topikal yang dioleskan ke alat kelamin. Nantinya obat tersebut mendorong darah mengalir ke area tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya ereksi, tanpa ada efek samping yang tidak diinginkan dari racun laba-laba.