3 Cara Jaga Kualitas Udara dalam Ruangan saat Polusi, Bikin Tubuh Tetap Sehat dan Aman

KUALITAS udara tengah menjadi sorotan hangat masyarakat saat ini. Menurut Pakar Teknik Lingkungan Lulusan University of Michigan, AS, Ivan Steven Jayawan, B.Eng, MSE, Ph.D, mengatakan pada umumnya manusia menghabiskan waktunya sebanyak 90 Persen di rumah.

Kondisi ini akan terjadi apabila kualitas indeks di luar ruangan sedang buruk, sehingga diminta untuk tetap berada didalam ruangan.

Menurut beberapa study, indoor quality atau kualitas udara dalam ruangan bisa menyebabkan dua hingga lima kali lebih buruk daripada kualitas udara luar ruangan. Hal itu disebabkan karena adanya bermacam-macam sumber polutan yang berada didalam ruangan.

“Selain luar ruangan yang bisa masuk melalui jendela atau pintu yang dibuka dalam rumah, atau gedung-gedung kantor, rumah sakit mungkin dapat bisa masuk lewat sistem ventilasi, polutan udara juga dapat masuk lewat sela-sela pintu atau bangunan tersebut,” kata Ivan, dikutip dalam Webinar PDPI, Senin (25/9/2023).

Selain itu, didalam ruangan terdapat banyak sumber pencemar udara seperti asap rokok, produk rumah tangga, kompor batu bara, gas beracun, bulu hewan peliharaan, dan jamur.

Lalu bagaimanakah cara menjaga kualitas udara di dalam ruangan? Ivan Steven menjelaskan pada dasarnya hal itu bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Mengontrol sumber ventilasi

Apabila kita dapat mengurangi atau menghilangkan sumber polusi, dan memberikan ruangan untuk bernapas maka dengan cara ini kita dapat mengeluarkan udara yang kotor dan memasukkan udara yang bersih. Hal itu dapat menjadi cara yang paling efektif.

“Dengan catatan udaranya bersih. Namun jika udara diluar kotor maka buka jendela itu bukan menjadi solusi justru itu menambah problem yang ada,” ucap Ivan.