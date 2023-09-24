Makan Es Batu Bisa Sebabkan Anemia? Ini Faktanya

MENGONSUMSI es batu sangat menyegarkan saat cuaca panas. Alhasil masyarakat sering kali mengonsumsi es batu sebagai cemilan ketika sedang bersantai.

Namun beredar sebuah video di sosial media, menunjukkan seorang wanita terlalu banyak mengkonsumsi es batu, dapat berujung opname sampai harus ditransfusi dirumah sakit. Terkait hal tersebut, dokter kecantikan dr Nadia Alaydrus mencoba menjelaskan fenomena tersebut

“Jadi istilah ini dinamakan Pagophagia, ini adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang memiliki kelainan makan yang berhubungan dengan makanan dingin. Jadi merupakan bagian dari Pica,” kata dr Nadia Alaydrus, selaku Dokter Kecantikan, Senin (25/9/2023).

Menurutnya, Pica yaitu suatu gangguan psikologi seseorang yang menyukai konsumsi makanan yang tidak bernutrisi, seperti es batu.

“Ya benar, es batu itu merupakan makanan yang nggak ada gizinya,” ucap dr Nadia.

Biasanya kejadian ini juga berhubungan pada orang-orang yang memiliki kekurangan zat besi, atau juga mengalami anemia.

Bahkan hal itu juga didukung dengan beberapa peneliti yang menyebutkan, pagophagia ini suatu kegiatan yang suka mengkonsumsi es batu secara kompulsif. Sehingga bisa membantu meringankan peradangan di mulut pada penderitanya.