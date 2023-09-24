Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makan Es Batu Bisa Sebabkan Anemia? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |01:00 WIB
Makan Es Batu Bisa Sebabkan Anemia? Ini Faktanya
Es batu bisa sebabkan anemia? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGONSUMSI es batu sangat menyegarkan saat cuaca panas. Alhasil masyarakat sering kali mengonsumsi es batu sebagai cemilan ketika sedang bersantai.

Namun beredar sebuah video di sosial media, menunjukkan seorang wanita terlalu banyak mengkonsumsi es batu, dapat berujung opname sampai harus ditransfusi dirumah sakit. Terkait hal tersebut, dokter kecantikan dr Nadia Alaydrus mencoba menjelaskan fenomena tersebut

“Jadi istilah ini dinamakan Pagophagia, ini adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang memiliki kelainan makan yang berhubungan dengan makanan dingin. Jadi merupakan bagian dari Pica,” kata dr Nadia Alaydrus, selaku Dokter Kecantikan, Senin (25/9/2023).

Menurutnya, Pica yaitu suatu gangguan psikologi seseorang yang menyukai konsumsi makanan yang tidak bernutrisi, seperti es batu.

Es Batu

“Ya benar, es batu itu merupakan makanan yang nggak ada gizinya,” ucap dr Nadia.

Biasanya kejadian ini juga berhubungan pada orang-orang yang memiliki kekurangan zat besi, atau juga mengalami anemia.

Bahkan hal itu juga didukung dengan beberapa peneliti yang menyebutkan, pagophagia ini suatu kegiatan yang suka mengkonsumsi es batu secara kompulsif. Sehingga bisa membantu meringankan peradangan di mulut pada penderitanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement