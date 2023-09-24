Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Agus Kuncoro Puji Kemampuan Olahraga Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo, Mereka Memang Pelari!

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:50 WIB
Agus Kuncoro Puji Kemampuan Olahraga Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo, Mereka Memang Pelari!
Agus Kuncoro puji kemampuan olahraga Hary Tanoe dan Ganjar Pranowo. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

AGUS Kuncoro Adi merupakan salah satu publik figur yang ikut lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo di Car Free Day (CFD) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).

Tak hanya Agus, turut hadir pula sejumlah artis lainnya, seperti Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan.

Agus Kuncoro menyebut jika dia menyambut baik lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo tersebut. Dia mengaku tak menyangka, bila kedua sosok itu benar-benar disiplin dengan olahraga lari.

Agus Kuncoro

"Run walk sama pak Hary Tanoesoedibjo dan sama pak Ganjar Pranowo dan saya baru tau ternyata dua-duanya itu pelari beneran, baik pak Hary maupun Pak Ganjar," ujar Agus Kuncoro.

"Memang mereka pelari, aslinya mereka juga pelari, jadi mereka memang disiplin dengan olahraganya," tuturnya.

Lebih lanjut, bintang sinetron Dunia Terbalik ini mengaku, lari merupakan salah satu kegiatan rutin dilakukan setiap hari. Maka, ketika mendengar adanya lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo di Car Free Day (CFD), dia tak berpikir panjang untuk mengikuti acara tersebut.

"Kalau saat ini memang saya lari dan tadi saya pikir ada Pak Ganjar sama Pak Hary Tanoesoedibjo lari, makanya saya kesini dan ternyata run walk," tutur Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
