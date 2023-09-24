Patung Merlion Ditutup, Catat 6 Tempat Wisata di Singapura Paling Pas buat Backpacker

BUKAN hanya manjadi ikon Singapura, patung merlion juga merupkan tempat wisata favorit para pelancong mancanegara lantaran memiliki pemandangan indah dan tidak perlu membayar tiket masuk, alias gratis!

Namun sayang, bagi Anda yang akan mengunjungi Singapura pada periode September hingga 13 Desember 2023 maka dengan berat hati harus melupakan patung ikonik ini karena sedang direnovasi.

Meski begitu, Anda tak perlu khawatir. Sebab, selain patung Merlion masih banyak tempat wisata murah hingga gratis lainnya di Singapura? Berikut MNC Portal rangkumkan 6 di antaranya;

1. Gardens by the Bay

Gardens by the Bay adalah taman yang luar biasa dengan arsitektur futuristik yang menakjubkan.

Anda dapat menjelajahi taman ini secara gratis dan menikmati pemandangan yang memukau, terutama saat malam hari ketika lampu-lampu di Supertree Grove dinyalakan.

2. Chinatown dan Little India

Kunjungi Chinatown dan Little India untuk merasakan kekayaan budaya Singapura. Di sini, Anda dapat mengeksplorasi kuil-kuil yang indah, mencoba hidangan lezat, dan membeli oleh-oleh unik dengan harga terjangkau.

3. Sentosa Island

Meskipun pulau ini terkenal dengan resor mewahnya, Sentosa Island menawarkan beberapa atraksi gratis seperti Pantai Siloso, hutan hijau, dan Merlion Walk yang menggantikan patung Merlion yang ditutup.