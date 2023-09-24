Chef Ini Ciptakan Donat Terbesar di Dunia, Beratnya Tembus 102,5 Kilogram

Dua chef ini ciptakan donat terbesar di dunia. (Foto: NDTV)

BELUM lama ini duo chef-blogger Nick DiGiovanni dan Lynn Davis telah menciptakan kue donat terbesar di dunia dan memecahkan rekor dunia.

Dikutip dari Instagram Guinness Book of Records, Minggu (24/9/2023) diketahui kue donat tersebut setara dengan 1.500 kreasi donat dengan berat sekitar 102,5 kilogram.

"Setelah banyak pertimbangan, dan bahkan sedikit perdebatan, kami akhirnya memilih satu: donat ikonik berwarna merah muda buram ala Homer Simpson," kata Nick kepada Guinness.

Video rekor dunia terbaru sebagai kue donat terbesar ini dibagikan oleh akun milik Nick sendiri, maupun Guinness World Records di akun Instagram dan YouTube resmi mereka.

Kue tersebut dibuat oleh Nick DiGiovanni dan Lynn Davis, yang juga dikenal beberapa kali memenangkan rekor dunia untuk kreasi mereka lainnya. Untuk membuat kue donat ini, Lynn dan Nick menambahkan minyak, gula pasir, gula merah, telur, sour cream, dan ekstrak vanila buatan sendiri.

Kedua orang ini kemudian menambahkan bubuk kakao dan ekstrak kopi untuk memberikan rasa coklat pada kue donat mereka. Lembaran kue kemudian dirangkai dan ditutup dengan frosting krim mentega.

Kemudian, mereka menambahkan beberapa fondant untuk membuatnya terlihat realistis. Pada tahap akhir, keduanya menuangkan lapisan gula berwarna merah muda dengan taburan berwarna-warni yang juga terbuat dari fondan.