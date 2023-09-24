Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nita Gunawan Stop Konsumsi Makanan Berkalori sejak Setahun Lalu, Ini Alasannya

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:00 WIB
Nita Gunawan Stop Konsumsi Makanan Berkalori sejak Setahun Lalu, Ini Alasannya
Nita Gunawan lari pagi di Car Free Day. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

MODEL cantik Nita Gunawan mengaku telah setahun tidak mengonsumsi makanan mengandung kalori. Keputusan ini merupakan upanya dalam menerapkan pola hidup sehat demi menunjang bentuk tubuh ideal.

Selain itu, Nita juga mengaku anti mengonsumsi makanan mengandung kalori. Sehingga, dia benar-benar memilih untuk tidak mengonsumsinya.

"Aku pola hidup sehat, aku nggak makan nasi dan pasti kayak semua orang tau kayak aku anti kalori dari sayur, lauk kayak gitu. Jadi aku nggak makan nasi," kata Nita Gunawan kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).

Nita Gunawan

Perempuan asal Kudus, Jawa Tengah ini ingin menurun berat badannya. Sebelumnya Nita memiliki berat badan seberat 56 kilogram. Namun berkat kedisiplinan menjaga pola makan, kini berat badan Nita turun diangka 47 kilogram.

"Sejak tahun lalu aku sempat over weight 56 dan sekarang aku sudah 47, itu aku udah nggak makan nasi," ucap Nita Gunawan.

"Sebenarnya pengen turun lagi sih, pengen turun lagi ke 46. Motivasi aku memang nggak suka over weight gitu dan dari dulu aku nggak pernah gemuk. Baru tahun lalu aku gemuk karena pola makannya, nggak bagus juga. Makanya aku mau stabilin lagi jadi pengennya 46 kilogram," tuturnya.

