Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sarapan Pagi di Pedagang Kaki Lima, Ci Mehong Kagum dengan Sikap Merakyat Ganjar Pranowo

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:00 WIB
Sarapan Pagi di Pedagang Kaki Lima, Ci Mehong Kagum dengan Sikap Merakyat Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo sarapan pagi. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

CALEG DPR RI Partai Perindo, Tjioe Nofia Handayani atau akrab disapa Ci Mehong memuji sosok Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang sederhana dan merakyat.

Hal ini disampaikan Ci Mehong, disela-sela aktivitas lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo di Car Free Day (CFD) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).

Tak hanya Ci Mehong, acara turut dihadiri sejumlah artis di Tanah Air, diantaranya Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan, Zee Zee Shahab serta beberapa artis lainnya.

Ganjar Pranowo dan Hary Tanoe

"Makan bubur bareng Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Pak Ganjar merakyat makan mie ayam, enak pak ya merakyat, pemimpin luar biasa dan masih kuat," ujar Ci Mehong.

Mendengar pernyataan itu, Ganjar Pranowo mengaku senang dengan sarapan pagi tersebut. Dia tampak begitu nikmat, mencicipi semangkok mie ayam tersebut.

"Enak, ini masih banyak makanannya," ucap Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo memuji calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, merupakan sosok merakyat, sekaligus memiliki hobi berlari, rutin dilakukannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement