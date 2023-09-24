Sarapan Pagi di Pedagang Kaki Lima, Ci Mehong Kagum dengan Sikap Merakyat Ganjar Pranowo

CALEG DPR RI Partai Perindo, Tjioe Nofia Handayani atau akrab disapa Ci Mehong memuji sosok Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang sederhana dan merakyat.

Hal ini disampaikan Ci Mehong, disela-sela aktivitas lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo di Car Free Day (CFD) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).

Tak hanya Ci Mehong, acara turut dihadiri sejumlah artis di Tanah Air, diantaranya Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan, Zee Zee Shahab serta beberapa artis lainnya.

"Makan bubur bareng Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Pak Ganjar merakyat makan mie ayam, enak pak ya merakyat, pemimpin luar biasa dan masih kuat," ujar Ci Mehong.

Mendengar pernyataan itu, Ganjar Pranowo mengaku senang dengan sarapan pagi tersebut. Dia tampak begitu nikmat, mencicipi semangkok mie ayam tersebut.

"Enak, ini masih banyak makanannya," ucap Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo memuji calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, merupakan sosok merakyat, sekaligus memiliki hobi berlari, rutin dilakukannya.