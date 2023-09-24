Anwar BAB Ditanya Resep Mangut Lele oleh Ganjar Pranowo, Reaksinya Bikin Ngakak

MOMEN hangat tercipta saat Anwar Sanjaya atau yang lebih dikenal dengan Anwar BAB ikut lari pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023). Tak sendiri, Anwar berolahraga bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Tak hanya berlari, Anwar yang terlihat bersama beberapa artis seperti Ayu Ting Ting, Nita Gunawan, Iis Dahlia, Asyraf Jamal, serta jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan X Factor itu juga berkesempatan untuk menyantap sarapan bersama Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo.

Ganjar Pranowo dan rombongan menyambangi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan FX Sudirman. Mereka kemudian duduk di bangku yang disediakan pedagang mie ayam dan bubur ayam. Para pedagang tersebut merupakan binaan Partai Perindo melalui program Gerobak Perindo.

Saat menunggu makanan yang tengah disiapkan, Ganjar mendadak sempat bertanya kepada Anwar soal resep mangut lele, menu khas Jawa berupa makanan berkuah yang berisi ikan yang diasapi.

Anwar sempat meminta bantuan rekannya, Jerry yang sama-sama menjadi jebolan ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia.

"Hmm, kunyit, bawang putih, apa lagi ya. Jer, bantuin. Ini nih pak, Jerry yang juara MasterChef," ujar Anwar BAB.

Dijumpai usai menyantap sarapan bersama Ganjar, Anwar menyebut bahwa Ganjar sempat menanyakan kepadanya mengenai review makanan yang sering dilakukannya. Ternyata Ganjar memperhatikan betul konten yang dibuat Anwar. Anwar pun memastikan jika konten review makanan yang dilakukannya sarat akan edukasi lantaran dirinya memang berlatar pendidikan tata boga.