HOME WOMEN FASHION

Tampilan Aaliyah Massaid Jalani Pemotretan, Total Outfitnya Rp100 Juta Lebih!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |09:01 WIB
Tampilan Aaliyah Massaid Jalani Pemotretan, Total Outfitnya Rp100 Juta Lebih!
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid memang belakangan ini mencuri perhatian netizen. Tak hanya karena digosipkan dekat dengan Thariq Halilintar, namun juga karena penampilannya yang selalu tampak cantik dan elegan.

Seperti pada penampilan yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aaliyah tampak tampil anggun dan elegan dalam balutan dress mini berwarna hijau saat melakukan sebuah pemotretan.

Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @aaliyah.massaid.

Pakai dress Rp50 jutaan!

Aaliyah Massaid

Usut punya usut, mini dress hijau muda yang dikenakan Aaliyah dalam potret ini adalah dress dari brand ternama dari Italia, Maison Valentino. Tentu saja, harga dress tersebut tidaklah murah.

Meski memiliki gaya dan detail yang sederhana, namun, dilansir dari laman resmi brand tersebut, koleksi dress bernama Plain Tweed Short Dress tersebut memiliki harga yang cukup fantastis lho!

Dress dengan perpaduan bahan viscose, cotton, acrylic, polyamide dan wool itu ternyata dibanderol seharga 3.105 euro alias Rp50 jutaan.

Meski simpel, namun dress tersebut tampak memiliki detail emas di bagian pinggir kedua kantong yang ada di depannya. Emas tersebut juga tampak membentuk huruf V yang menjadi ciri khas di setiap koleksi produk fashion dari brand Maison Valentino.

Halaman:
1 2
      
