Digosipkan Dekat dengan Rafael Struick, Intip Tampilan Annya Erica dengan Croptop Hitam

ANNYA Erica digosipkan menjalin asmara dengan salah satu pemain Timnas Indonesia. Ya, Annya nampaknya mengikuti jejak temannya Azizah Salsha, untuk menjalin hubungan dengan Pemain Timnas Indonesia.

Selebgram cantik tersebut diisukan dekat oleh pemain tampan Timnas Indonesia Rafael Struick. Meskipun, belum diketahui sejauh mana hubungan di antara mereka berdua.

Meski demikian, gadis kelahiran 2003 yang berasal dari Riau itu sudah banyak dikenal, ketika menjadi Brand Ambassador Alter Ego. Nama Annya Erica mulai dikenal saat ia menjadi host di acara Annya And The Tea Box karena penampilannya yang cantik dan multitalenta.

Seperti dilansir dari Instagram, Annya juga terlihat modis dan pandai memadukan busana. Seperti saat dia di Jepang terlihat memamerkan kaki jenjang dan pinggang rampingnya dengan mengenakan crop top dan hotpans.

Dia pun mempermanis stylenya dengan kemeja yang dibuat menjadi outer, sehingga memperlihatkan croptop hitammnya. Sementara rambut panjangnya digerai, tidak lupa kacamata hitam menggantung di bajunya.

(Martin Bagya Kertiyasa)