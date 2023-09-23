5 Potret Alam Ganjar, Anak Ganjar Pranowo yang Berprestasi dan Aktif dalam Kegiatan Sosial

POTRET Alam Ganjar yang belakangan ini viral dan menjadi perbincangan hangat banyak warganet tanah air.

Pasalnya dia merupakan anak tunggal dari calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Apalagi, Alam memiliki wajah yang rupawan serta aktif dalam beberapa kegiatan sosial.

Berikut potret Alam Ganjar dalam akun instagramnya @Alamganjar:

1. Bikin Pangling





Potret pertama Muhammad Zinedine Alam Ganjar memang membuat pangling banyak publik tanah air. Hal itu terlihat di perkembangan usia.

Saat ini Alam Ganjar memiliki postur tinggi serta murah senyum khas sang ayah.

2. Punya Wajah Tampan





Potret kedua Alam Ganjar juga menampikan sosok pria yang mencuri perhatian para kaum hawa. Tidak sedikit publik kaum adam menilai bahwa Alam Ganjar memiliki paras good looking.