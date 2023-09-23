Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Chacha Novita si Artis FTV yang Terseret Produksi Film Dewasa Jaksel, Bergaya di Depan Mobil Mewah

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |00:31 WIB
Potret Chacha Novita si Artis FTV yang Terseret Produksi Film Dewasa Jaksel, Bergaya di Depan Mobil Mewah
Chacha Novita. (Foto: Instagram)
A
A
A

RUMAH produksi film porno di Jakarta Selatan yang digerebek polisi berbuntut panjang. Pasalnya, dari penangkapan para produsen tersebut terdapat beberapa nama yang diantaranya berada di kalangan selebriti.

Salah satu nama yang tersangkut adalah Chacha Novita. Perempuan cantik ini memang dikenal sebagai aktris FTV sebelum disangkutkan pada produksi Kelas Bintang, nama rumah film dewasa yang digerebek tersebut.

Menurut pengacaranya, Chacha Novita mau bermain di film dewasa buatan Kelas Bintang atas ajakan pemain lain dari rumah produksi tersebut. Memang, Chacha dikenal dengan selebgram yang kerap mengunggah foto seksi dan berani. Dia pun diketahui pernah tampil dilayar kaca saat berperan dalam FTV.

Chacha Novita

Selain berpenampilan seksi, Chacha pun juga sering memamerkan mobil mewah. Salah satunya dalam foto ini, menggunakan mini dress hitam dengan blouse berwarna kuning, Chacha berfoto di depan mobil mewah. Namun plat nomor dari mobil tersebut masih bertuliskan Best Mobilindo.

Memang, selain menjadi artis FTV Chacha juga merupakan Selebgram dan juga konten kreator. Di Instagram Chacha tercatat memiliki 137 Ribu pengikut.

Baca Selengkapnya: 7 Potret Chacha Novita, Aktris FTV yang terseret Kasus Produksi Film Dewasa

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
