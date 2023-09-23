Perempuan Jadi Pengusaha, Apa Saja Tantangannya?

PEREMPUAN yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha kini bukan lagi dianggap sesuatu yang tabu seperti dulu. Bahkan, di Indonesia, banyak pengusaha-pengusaha wanita yang kini cukup sukses, salah satunya adalah di daerah Bandung.

Menurut Bacaleg DRPD Provinsi Dapil Jawa Barat 2 Partai Perindo, Linda Sukmawati, saat ini para pengusaha dari kalangan wanita ternyata tidak kalah mendominasi dari berbagai pengusaha pria. Hal itu ia ketahui berdasarkan blusukan-blusukan yang kerap ia lakukan belakangan ini di beberapa kawasan Bandung.

“(Pengusaha wanita) dominan sekali ya. Karena setiap saya blusukan dari mulai pesisir, ada warung, kios-kios, terus juga dari pasar, saya lihat itu para wanita yang menjalankan seperti itu ternyata banyak sekali ya the power of emak-emak,” ujar Linda, dalam Podcast Aksi Nyata di YouTube Partai Perindo, Sabtu, (23/9/2023).

Berdasarkan blusukan yang kerap ia lakukan itu, Linda lantas mengungkapkan bahwa kebanyakan para wanita memutuskan menjalani usaha demi bisa membantu suami mereka sebagai tulang punggung keluarga.

“Terus saya sempat juga mewawancarai mereka, kenapa? Ya karena keinginan mereka berpahala membantu suaminya dan menjadikan solusi di mana ketika memiliki kekurangan di dalam ekonomi tersebut mereka telah membantu dengan maksimal,” ungkapnya.

Meski bangga dengan kegigihan para wanita tersebut, Linda juga mengaku kerap mengedukasi para wanita yang ingin jadi pengusaha agar tetap tidak melupakan kodrat mereka sebagai ibu rumah tangga. Salah satunya yakni dengan pandai-pandai me-manage waktu.

“Intinya manage waktu sedemikian rupa, walaupun kita istilahnya istri juga, paling luangkan waktu setengah jam, atau 15 menit atau gimana. Pokoknya kuncinya manage waktu sedemikian rupa dan maksimalkan,” terangnya.

“Bukan dari quantity tapi dari kualitas ya. Contoh misalkan ketika kita di rumah walaupun itu satu jam, dua jam, ya minimal kita kualitasnya harus benar-benar bagus dengan keluarga,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Linda Sukmawati merupakan Bacaleg DRPD Provinsi Dapil Jawa Barat 2 Partai Perindo sekaligus salah seorang pengusaha wanita yang cukup sukses di beberapa bisnis. Selain menggeluti bisnis kecantikan di bidang tata rias, Linda juga diketahui memiliki bisnis di salah satu perusahaan alat proteksi, salah satunya yakni alat pemadam kebakaran yang kerap dibutuhkan rumah sakit hingga restaurant.

“Saya memang dari awal terjun di dunia usaha itu kurang lebih 9 tahun yang lalu dan berkaitan dengan usaha-usaha yang sedang saya jalankan ada beberapa yaitu diantaranya ada rias pengantin,” ujar Linda.

“Mungkin banyak sekali keseharian saya, dan ada juga saya bergabung di salah satu CV untuk alat proteksi di situ saya menjadi marketing juga, nah itu untuk alat proteksi, seperti alat pemadam kebakaran ya,” sambungnya.