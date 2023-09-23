Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perempuan Tak Perlu Minder kalau Mau Jadi Pengusaha

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:59 WIB
Perempuan Tak Perlu Minder kalau Mau Jadi Pengusaha
Podcast Aksi Nyata.
ZAMAN sekarang, para pekerja hingga pengusaha tidak hanya didominasi kaum pria, namun juga kaum wanita. Bahkan, sudah cukup banyak pengusaha wanita yang sukses menjalankan bisnisnya, meski harus menghadapi persaingan yang ketat dan proses yang tidak mudah. 

Salah satunya Linda Sukmawati. Bacaleg DRPD Provinsi Dapil Jawa Barat 2 Partai Perindo ini merupakan salah satu pengusaha wanita yang cukup sukses di beberapa bisnis. Selain menggeluti bisnis kecantikan di bidang tata rias, Linda juga diketahui memiliki bisnis di salah satu perusahaan alat proteksi, salah satunya yakni alat pemadam kebakaran yang kerap dibutuhkan rumah sakit hingga restaurant. 

“Saya memang dari awal terjun di dunia usaha itu kurang lebih 9 tahun yang lalu dan berkaitan dengan usaha-usaha yang sedang saya jalankan ada beberapa yaitu diantaranya ada rias pengantin,” ujar Linda, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Sabtu (23/9/2023).

“Mungkin banyak sekali keseharian saya, dan ada juga saya bergabung di salah satu CV untuk alat proteksi di situ saya menjadi marketing juga, nah itu untuk alat proteksi, seperti alat pemadam kebakaran ya,” sambungnya.

Meski telah sukses dengan beberapa bisnis yang dilakoninya itu, tak membuat Linda puas dengan pencapaiannya itu. Ia lantas ingin turut membuat para wanita di daerahnya mengikuti jejak kesuksesannya untuk menjadi seorang pengusaha.

Karena ia menilai, gender bukan menjadi batasan bagi seseorang untuk bisa berkarir dan sukses dalam berbisnis. Ia lantas membuka sebuah rumah aspirasi dan edukasi untuk bisa memberikan ilmu dan pelatihan terkait berwirausaha kepada kaum muda, khususnya wanita. 

“Saya membuka rumah aspirasi dan edukasi mengenai usaha, diantaranya itu saya membuka pelatihan-pelatihan tersebut artinya untuk kaum muda, saya selalu menghadirkan bahwa usaha itu tidak akan menghianati hasil,” ungkapnya. 

“Agar kita berkembang lah untuk ekonomi seperti halnya apapun itu, bisa dijadikan penambahan hasil bagi para wanita,” imbuhnya.

