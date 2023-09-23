Advertisement
HOME WOMEN LIFE

19 Besar Masterchef Indonesia Kedatangan Tamu Spesial Cinta Laura!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:35 WIB
19 Besar Masterchef Indonesia Kedatangan Tamu Spesial Cinta Laura!
MasterChef Indonesia.
A
A
A

TELAH masuki 19 besar, para kontestan MasterChef Indonesia sangat excited dengan tantangan selanjutnya yang akan mereka jalani. Di bench masing-masing terlihat ada mystery box yang akan digunakan untuk tantangan pertama. 

Para kontestan mengira isinya adalah kambing, namun ternyata isinya adalah bahan bahan yang berukuran kecil. Para juri juga mengingatkan agar kontestan lebih improve dan teliti lagi dalam setiap tantangan. Ada 3 kontestan terbaik ditantangan pertama dan memiliki keuntungan yaitu tidak perlu ikut ditantangan selanjutnya dan bebas dari pressuret test. 

Tantangan kedua, juri memberi games untuk menebak 5 jenis popcorn dengan rasa yang unik dan kontestan harus menebak dengan mata tertutup. Ketika penutup mata dibuka, ternyata sudah ada bintang tamu spesial yaitu Cinta Laura. 

MasterChef Indonesia

Setelah berbincang dengan bintang tamu, para kontestan diminta untuk menuliskan hasil tebakan dari 5 jenis popcorn. Sayangnya banyak yang lupa karena salah fokus oleh kehadiran bintang tamu kali ini. 

Halaman:
1 2
      
