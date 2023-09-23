Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya

KISAH Lidya Pratiwi kerap mencuri banyak perhatian warganet. Pasalnya wanita tersebut dulunya merupakan seorang artis cantik tanah air, tapi kemudian divonis penjara selama 14 tahun karena terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, yakni Naek Gonggom Hutagalung.

Tragedi pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2006, dimana pada saat itu usia Lidya masih 19 tahun. Ia menjadi tersangka karena ikut membantu pamannya Tony Yusuf untuk melakukan pemerasan kepada kekasihnya Naek.

Anak generasi 90an pasti tidak asing dengan perempuan ini. Artis cantik kelahiran tahun 87 itu dahulu dikenal sebagai pemain sinetron Jinny Oh Jinny. Sebelum aktif di dunia hiburan, dirinya dahulu sempat berkarier sebagai seorang model.

Karier Lidya di usianya yang masih muda tersebut bisa terbilang sukses, namun sayangnya pada tahun 2006 namanya harus terlibat dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama pamannya Tonny Yusuf serta ibunya Vince Yusuf.

Lidya harus menghabiskan masa mudanya dalam jeruji besi selama 7 tahun dan dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2013. Lidya menyambut hidup barunya usai menyelesaikan vonis 14 tahun penjara, pada April 2013.

Dia mendapat pembebasan bersyarat, sehingga bisa menghirup udara bebas lebih awal. Namun dia baru mulai memiliki keberanian untuk muncul di hadapan publik lagi pada tahun 2020.