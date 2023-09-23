Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Sedih Marshel Widianto, Anak Priok yang Kini Jadi Selebriti

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:05 WIB
Kisah Sedih Marshel Widianto, Anak Priok yang Kini Jadi Selebriti
Marshel Widianto. (Foto: Instagram)
A
A
A

KARIER Marshel Widianto memang melejit setelah hadir dalam beberapa channel Youtube dan kemudian masuk ke Manajemen Denny Cagur. Setelah itu, dia pun semakin dikenal dan diundang banyak Youtube lainnya lantaran persona miskin.

Namanya pun semakin naik setelah diisukan dekat dengan mantan istri dari aktor Steven William, yang membuat para netizen penasaran dengan kisah asamaranya. Sehingga banyak dari netizen mengomentari bahwa Marshel dan Celine hanya menaikkan pamor keduanya.

Dalam sebuah tayangan, Marshel memang mengaku kerap ditolak perempuan hingga akhirnya dia berhasil menikah dengan mantan idol grup terkenal. Pria yang lahir di Tanjung Priok ini pun menyebut telah melakoni berbagai profesi sebelum menjadi selebriti seperti sekarang ini.

Inilah kisah perjalanan karir seorang komika Marshel Widianto yang berawal dari memungut botol bekas di jalan (tukang rongsok), dan Ia mencoba untuk hadir sebagai penonton bayaran dari beberapa stasiun televisi dengan pendapatan sebesar Rp 19.000 per hari. Bahkan, untuk sampai ke acara tersebut Ia harus mengamen agar tak dikenakan ongkos angkutan umum. 

Semua hal ini Ia lakukan supaya semakin dekat dengan dunia industri hiburan dan bisa ketemu para selebritis papan atas. "Saat itu Marshel berpikir siapa yang paling dekat dengan artis ya penonton bayaran karena paling bersebelahan" ujarnya pada Kiki Saputri dilansir dari channel yotube KUY Entertainment.

Namun, ternyata semuanya tak seindah Waktu Ia bayangkan. Meskipun jarak yang semakin dekat dengan para artis, Marshel tetap saja merasa sangat "jauh".

