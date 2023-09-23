Viral Pak Bas Berulah Lagi, Joget Kayang Hibur Erick Thohir

TINGKAH Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menghadiri acara malam apresiasi Nusantara kembali sukses menjadi sorotan. Dia sukses membuat tamu dan penonton tertawa karena bersiul di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang karib disapa Pak Bas itu juga mendadak jadi drummer band Gigi saat tampil membawakan beberapa lagu di panggung. Momen itu sempat terekam dalam video yang diunggah Menteri BUMN Erick Thohir di akun Instagramnya.

Erick yang sempat turut viral karena akibat tingkah jail Pak Bas saat momen perayaan HUT RI beberapa waktu lalu itu juga kembali dibuat terhibur dengan menteri berusia 69 tahun itu.

“Kejutan di Malam Apresiasi Nusantara dari the one and only, pak Bas!” tulis Erick Thohir, melalui akun Instagramnya @erickthohir.

“Saya ada feeling mentor saya Pak Bas akan buat kejutan malam ini,” lanjut Erick.

Dalam video yang diunggahnya, Erick tampak merekam video mereka saat asyik menonton grup band Gigi yang saat itu sedang tampil di atas panggung. Namun, ia kemudian memberikan surprise berupa momen di mana Pak Bas tiba-tiba sudah berada di atas panggung di samping Armand Maulana.

Armand yang saat itu tampil mengenakan kemeja berwarna biru navy lantas mengajak Pas Bas untuk bermain drum yang sepertinya telah disediakan khusus bagi menteri tersebut. “Pak Bas main drum ya? Oke?” ujar Armand kepada Pak Bas.

Pak Bas yang saat itu tampil dengan outfit simpel serba hitam berupa atasan kaos dan celana hitam, lengkap dengan topi di kepalanya tampak percaya diri menyanggupi permintaan Armand Maulana. Bahkan, ia tampak sengaja membalikkan topinya ke belakang demi bisa terlihat keren saat bermain drum di atas panggung bersama band Gigi.

Armand CS lantas mulai menyanyikan salah satu lagu mereka yang berjudul ‘Janji’ diiringi tabuhan musim drum dari Pak Bas. Menariknya, menteri asal Surakarta tersebut tampak sukses menjelma menjadi seorang drummer nan handal yang tampak energik saat memukul drum di hadapannya.

Ternyata, kejutan Pak Bas di malam apresiasi Nusantara itu tak hanya berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, menteri tersebut sukses mengocok perut penonton karena juga tak kalah heboh ikut berjoget saat penyanyi Wika Salim menyanyikan lagu ‘Rungkad’.