Selamat! 5 Zodiak Ini Beruntung Soal Keuangan

SETIAP orang membutuhkan uang untuk hidup, itulah kenapa setiap orang berupaya untuk memakmurkan sektor finansial dirinya.

Menariknya, untuk urusan uang kadang tekad dan kerja keras saja belumlah cukup. Tapi juga dibutuhkan yang namanya keberuntungan. Nah, dari kacamata astrologi, ada lima zodiak yang disebut lebih beruntung dalam hal keuangan. Dilansir dari Lifestyle Asia, Minggu (24/9/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Aries: Punya energi yang positif yang penuh gairah, sehingga mudah untuk menarik uang dan kekayaan. Sebagai ekstrovert dan ahli komunikator yang hebat, para Aries tahu bagaimana berbicara dengan orang yang tepat.

Selain itu, pribadi Aries mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga menghasilkan finansial yang baik bagi dirinya.

2. Taurus: Adalah orang yang ulet dan pekerja keras serta jujur. Semua sifat baik ini, membantu orang-orang Taurus untuk mendapatkan uang dalam pekerjaannya.