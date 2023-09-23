Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hati-hati, 4 Zodiak Ini Jago Merayu dan Menggoda

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |20:00 WIB
Hati-hati, 4 Zodiak Ini Jago Merayu dan Menggoda
Zodiak jago merayu dan menggoda, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang ada yang berbakat secara alami bisa merayu dan menggoda orang lain dengan mudah, untuk menuruti keinginannya atau pun merayu dalam soal asmara.

Bakat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki dari zodiak loh! Dikutip dari Pink Villa, Minggu (24/9/2023) berikut empat zodiak yang jago merayu dan menggoda, flirting dengan orang lain.

1. Gemini: Sebagai kepribadian yang penuh dengan antusias, para Gemini sering kali bersikap genit dan bagi sebagian orang, sifat ini dipandang sebagai hal yang menyenangkan. Namun meski demikian, para Gemini juga sangat berhati-hati dalam menjaga agar cara merayu dan menggodanya tak menyakiti hati orang lain.

 BACA JUGA:

2. Leo: Para Leo punya kepribadian yang menawan dan mudah memenangkan hati orang lain. Tidak heran kan kalau para pemilik zodiak ini senang menggoda, flirting dengan orang lain. Ia memang senang memberikan kasih sayang dan perhatiannya.

Halaman:
1 2
      
