HOME WOMEN BEAUTY

Dokter Spesialis Kulit Bagikan 3 Tips Membuat Kulit Glowing

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |18:05 WIB
Dokter Spesialis Kulit Bagikan 3 Tips Membuat Kulit Glowing
Ilustrasi Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)




DOKTER spesialis kulit, Leni Kumalasari membagikan sebuah tips bagi kaum remaja hingga dewasa untuk tetap bisa mendapatkan kulit glowing.

Memiliki kulit sehat dan kulit glowing memang impian semua perempuan. Namun untuk mendapatkan itu semua dibutuhkan proses dan perawatan. 

"Kulit remaja di usia 15-25 tahun cenderung lebih berminyak, sering muncul jerawat hormonal pada area badan khususnya," kata dr. Leni Kumalasari, dipl.AAAM, saat dijumpai dalam peluncuran Shinzu'i Glow Spa Exfoliating Gel, di Surabaya.

dr. Leni Kumalasari pun mengungkapkan tiga tips merawat wajah agar terlihat tetap glowing. Simak ulasannya berikut ini.

1. Eksfoliasi

Eksfoliasi menjadi langkah dasar untuk mendapatkan kulit yang glowing, asalkan memperhatikan kandungan dalam produk.

"Sedangkan untuk kulit dewasa di atas umur 25 tahun, kulit akan cenderung semakin kering dan kusam, regenerasi kulit melambat. Lakukanlah eksfoliasi dengan produk yang memiliki kandungan bahan yang aman dan sudah teruji klinis," jelas dr. Leni Kumalasari.

"Kalau lihat kandungan dari Shinzu'i glow spa ada kolagen dan herba matsu oil itu meningkatkan kelembaban. Menurutku ini kombinasi yang sangat pas dan aman dipakai di rumah," sambungnya.

