7 Bahaya Tidur di Lantai, Hindari Yuk!

KITA mungkin beberapa kali tidur di lantai yang memiliki beberapa bahaya untuj tubuh. Namun bagi beberapa orang tidur di lantai rasanya tidak terlalu buruk. Sebab, lantai memberikan sensasi dingin yang mungkin membuat tubuh lebih terasa segar.

Selain itu, tidur di lantai memiliki beberapa manfaat untuk tubuh. Mulai dari peningkatan sirkulasi darah hingga meningkatkan fleksibilitas tubuh.

Akan tetapi, perlu diketahui jika tidur juga ternyata tidur di lantai memiliki bahaya untuk tubuh. Untuk itu kamu yang ingin tidur di bawah lantai harus berhati-hati.

Merangkum dari Pinkvilla, berikut ini ada beberapa bahaya tidur di lantai yang harus kamu waspadai.

1. Kurangnya bantalan

Lantai memberikan sedikit bantalan untuk tubuh yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan selama tidur. Ketika kita tidur dalam keadaan yang nyaman, maka kualitas tidur kita ikut memburuk. Dengan demikian, bisa jadi kita bangun dalam keadaan lelah serta memperburuk kondisi kesehatan mental.

2. Menimbulkan masalah persendian

Tidur di tanah dapat memberikan lebih banyak tekanan pada sendi seperti pinggul, bahu, dan lutut. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan atau memperburuk masalah sendi yang ada.

3. Inhalasi terbatas

Lantai bisa lebih dingin daripada permukaan yang ditinggikan, terutama ketika musim dingin telah tiba. Keadaan ini memang membuat tubuh terasa lebih nyaman. Namun hal tersebut membuat inhalasi jadi terbatas. Inhalasi merupakan proses menghirup udara dari hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Nantinya oksigen yang masuk ke paru-paru akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian inhalasi sangat penting untuk tubuh. Ketika inhalasi terganggu, maka akan menyebabkan bahasa pada tubuh karena tubuh jadi kekurangan oksigen.

4. Sirkulasi udara terbatas

Tidur langsung di lantai juga dapat membatasi sirkulasi udara di sekitar tubuh. Keadaan ini berpotensi menyebabkan keringat berlebih atau ketidaknyamanan selama cuaca panas.

5. Berpotensi meningkatkan sakit punggung

Beberapa orang mungkin akan merasakan sakit punggung ketika harus tidur di lantai. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksejajaran tulang belakang. Keadaan Ini sering terjadi pada orang yang lebih suka kasur empuk.