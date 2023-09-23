6 Taman di Jakarta yang Cocok untuk Liburan Asyik di Akhir Pekan

Tebet Eco Park salah satu taman rekreasi di Jakarta. (Instagram @aniesbaswedan)

TAMAN-taman terbuka hijau di Jakarta bisa jadi salah satu rekomendasi untuk liburan di akhir pekan. Selain mudah dijangkau, rekreasi di taman juga tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis.

Selain itu taman-taman di Jakarta kini juga sudah semakin nyaman, di mana penataannya kini sudah kian rapi, ditanami pepohonan rindang, fasilitas olahraga, hingga ramah untuk anak-anak.

Pantauan MNC Portal, berikut ini lima rekomendasi taman di Jakarta yang bisa dijadikan lokasi liburan di akhir pekan.

Taman Suropati

Taman Suropati, yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Taman kota satu ini jadi salah satu favorit masyarakat.

Biasanya Taman Suropati dijadikan lokasi berkumpulnya para komunitas, musisi dan tempat yang asyik.

Situ Lembang

Bukan hanya gedung-gedung tinggi saja, Anda bisa menikmati Taman Situ Lembang yang berlokasi di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Di tempat ini Anda bisa bersantai di atas rerumputan, bangku-bangku taman sambil melihat situ atau danau buatan di tengah-tengahnya.

Taman ini juga dikelilingi pepohonan hijau dan rindang, juga terdapat fasilitas hingga arena bermain untuk anak-anak.

Taman Menteng

Masih di bilangan Jakarta Pusat, tepatnya berada di jalan Hos. Cokroaminoto, Taman Menteng ini juga lokasi favorit menikmati malam pergantian tahun baru, lho.

Taman ini dikelilingi pepohonan dan tanaman hijau lainnya. Biasanya para komunitas skateboard, sepeda hingga seni menjadikan tempat ini sebagai lokasi favoritnya.

Di sekitar Taman Menteng juga terdapat beberapa kafe, restoran dan kuliner lainnya sehingga Anda tidak perlu khawatir jika perut keroncongan.

Taman Hutan Kota GBK

Taman Hutan Kota yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan kini sedang menjadi tempat favorit dan Instagramable lho.

Di Taman Hutan Kota GBK ini Anda bisa duduk santai di atas rerumputan hijau yang terhampar, sejuknya pepohonan, hingga terdapat kolam buatan.

Menariknya di taman satu ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi kawasan elit Senayan Jakarta Selatan. Tak jarang pengunjung yang datang mengabadikannya dengan berfoto.