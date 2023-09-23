5 Karnaval Terbesar di Amerika Latin dan Karibia yang Memikat Turis, Masuk Rekor Dunia!

AMERIKA Latin dan Karibia adalah rumah bagi sejumlah karnaval yang penuh kegembiraan, di mana budaya dan seni bergabung. Beberapa kanaval ini menarik berhasil menarik perhatian wisatawan dari penjuru dunia.

Tak hanya dikenal sebagai karnaval terbesar, bahkan ada yang berhasil mencatatkan nama di Guinnesss World Records yang meraih keuntungan triliunan.

Berikut festival karnaval terbesar di Latin dan Karibia seperti dikutip dari Lonely Planet :

1. Karnaval Trinidad

Karnaval Trinidad merupakan salah satu karnaval terkenal dan terbesar di dunia. Karnaval ini terkenal karena kostum Indah, musik soca, dan musik steel-pan yang berasal dari Trinidad, Karibia.

Karnaval Trinidad (Lonelyplanet.com)

Karnaval ini mencakup cerita tradisional seperti Dame Lorraine, perampok tengah malam, dan setan biru. Peserta karnaval disebut dengan “masqueraders” yang mengenakan pakaian berkilau, berbentuk hewan, tokoh fiksi, atau desain kreatif lainnya.

Bagi peserta yang tertarik dengan sejarah dapat menyaksikan perayaan ulang Canboulay yang menggambarkan peristiwa sejarah pembebasan orang-orang yang diperbudak pada tahun 1834 di Trinidad.

2. Karnaval Salvador, Brazil

Karnaval Salvador merupakan perayaan pra paskah yang dilakukan menjelang Rabu Abu, hari pertama prapaskah, yang berlangsung selama enam hari.

Menariknya, Karnaval Salvador telah mencatatkan namanya dalam Guinnesss World Records sebagai “Karnaval terbesar di dunia”. Karnaval ini berhasil menarik 2 juta orang, termasuk 800.000 wisatawan setiap tahun dan menghasilkan $254 juta setara dengan Rp3,9 triliun.

Salah satu ciri khas Karnaval Salvador adala trio eletrico, yaitu truk besar yang diubah menjadi panggung musik yang mengangkut musisi terkenal dan artis yang tampil secara langsung.

Karnaval Salvador di Brazil (Tripadvisor.com)

Para pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik dan mengikuti truk tersebut sambil menari dan berpesta sepanjang rute karnaval.

3. Karnaval Rio de Janeiro, Brazil

Karnaval Rio de Janeiro adalah perayaan tahunan dan merupakan salah satu perayaan terbesar dan terkenal di dunia, dan menarik sekitar dua juta pengunjung dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya.

Karnaval ini terkenal dengan tarian samba yang memukau dan pawai karnaval yang megah. Selama karnaval, kota Rio de Janeiro dipenuhi dengan kegembiraan, musik samba, dan kerumunan pengunjung yang berdansa di jalanan.