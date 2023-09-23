Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dampak Pemanasan Global, Destinasi Wisata Ski Terkenal di Prancis Tutup Selamanya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |04:00 WIB
Dampak Pemanasan Global, Destinasi Wisata Ski Terkenal di Prancis Tutup Selamanya
Resor ski La Sambuy di Prancis. (Foto: Lasambuy.com)
LA SAMBUY, resor ski ternama di Synthex, Prancis dulunya dikenal sebagai destinasi ski ramah keluarga. Resor ini memiliki tiga lift dan beberapa landasan yang mencapai ketinggian 1.050 meter.

Destinasi ini populer di kalangan pemula dan keluarga yang ingin memanfaatkan tiket ski yang relatif murah.

Sayangnya, kini resor ini ditutup permanen karena pemanasan global yang menyebabkan salju semakin menipis. Situs web La Sambuy mengkonfirmasi penutupan resor ski tersebut mulai 10 September 2023.

Sekarang pemandangannya menyedihkan karena lift ski dibongkar dan dialihkan ke aktivitas yang membutuhkan lebih sedikit salju, seperti hiking, panjat tebing, dan paralayang.

 

“Resor biasanya bersalju mulai tanggal 1 Desember hingga 30 Maret. Meskipun demikian, tidak banyak salju dan batu sangat cepat muncul di landasan,” kata Wali Kota La Sambuy, Jacques Dalex seperti dilansir dari Metro.co.uk, Minggu (24/9/2023).

Biaya pengoperasian lift untuk pemain ski sekitar £69.000 setara dengan Rp1,2 miliar per tahun, namun lift tersebut hanya dapat dibuka pada Januari dan Februari 2023.

Akibatnya, resor ini mengalami kerugian £432.000 setara dengan Rp8 miliar per tahun, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan keuangannya.

