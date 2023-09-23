Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan

MELUANGKAN waktu bersama keluarga selalu menjadi momen istimewa. Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel Bintang enam di ibu kota memiliki fasilitas terbaik bagi keluarga sehingga menjadi momen yang tak terlupakan.

“Bersantai dan menciptakan kenangan abadi bersama keluarga di Park Hyatt Jakarta. Memanjakan anak-anak terhibur dengan aktivitas seru kami, dan nikmati makan malam spesial di KITA Restaurant untuk 2 orang dengan diskon 15% untuk perawatan spa di The Spa dan check-out hingga pukul 14:00,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya, Sabtu (23/09/2023).

Park Hyatt Jakarta yang baru saja merayakan hari jadi pertamanya pada 8 Juli 2023, terletak di kawasan Menteng, Jakarta.

Hotel ini menawarkan rangkaian pilihan kuliner, rekreasi dan pengalaman wellness yang khas, serta ruang serbaguna yang unik untuk perayaan dan acara yang istimewa.

Tentu saja hal ini menjadi lambang kemewahan baru di Jakarta. Park Hyatt Jakarta menempati lokasi strategis, membuat tamu PHJ mudah mengunjungi sejumlah lokasi penting di Jakarta, apakah perkantoran, mall, atau hiburan popular. View yang dimiliki PHJ pun sangat spektakuler.

(Salman Mardira)