HOME WOMEN TRAVEL

Mau Menikahi Gadis Dayak, Berapa Mahar yang Harus Disiapkan?

Dita Mawanda , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:02 WIB
Mau Menikahi Gadis Dayak, Berapa Mahar yang Harus Disiapkan?
Ilustrasi perempuan Dayak. (Foto: Pariwisata Indonesia)
A
A
A

WANITA suku Dayak terkenal cantik-cantik sehingga sering bikin pria kepincut. Nah, jika pria ingin meminang untuk menikahi gadis Dayak, tentu harus menyiapkan mahar alias maskawin dulu. Berapa maharnya?

Masyarakat suku Dayak sangat setia menjaga adat, tradisi, dan budaya warisan leluhur. Adat Dayak turut mengatur prosesi pernikahan dari proses meminang hingga resepsi atau peresmian akad.

Tapi, yang perlu diketahui adalah etnis Dayak memiliki ratusan sub suku. Tentunya saja tiap sub suku punya pemimpin dan aturan adat tertentu yang terkadang berbeda dengan komunitas Dayak lainnya.

Dalam masyarakat Dayak, ada yang namanya nikah adat di mana mengikuti semua ketentuan adat yang sudah dipraktikkan turun-temurun, termasuk dalam perkara mahar. Bagaimana penentuan maharnya?

“Tergantung kesepakatan musyawarah sebelum menikah, dananya mau berapa,” kata seorang pria asli Dayak dalam video di akun TikTok @Onal_Majan saat menjawab pertanyaan netizen soal berapa mahar menikahi wanita Dayak.

Menurutnya, kesepakatan yang melibatkan pihak bakal calon mampelai tersebut bisa jadi menghasilkan nilai mahar yang mahal, tergantung juga status sosial dari pihak wanitanya.

Okta Elvi Maria, perempuan asli Dayak asal Desa Karya Baru, Ketapang, Kalimantan Barat menjelaskan syarat atau kisaran nominal mahar yang harus dikeluarkan pria ketika ingin menikahi wanita Dayak.

“Kalau permasalahan itu (mahar untuk wanita Dayak) rumit banget, apalagi kalau nikahnya sama perempuan asli Dayak,” kata Okta Elvi dalam video diunggah di akun YouTube Egi Pribadi berjudul 'Mahar Wanita Asli Suku Dayak'.

Menurut Okta, pria yang hendak meminang wanita Dayak sebaiknya memahami dulu adat budaya dan karakter masyarakat Dayak.

Telusuri berita women lainnya
