Momen Sandiaga Sowan ke Syaikh Muhammad Hisham Al-Kabbani di Amerika

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Michigan, Amerika Serikat (AS). Dalam kesempatan itu, Sandiaga bersilaturahmi langsung dengan Syaikh Muhammad Hisham al-Kabbani di Kota Detroit.

Potret pertemuan yang penuh kehangatan antara Sandiaga dan ulama terkemuka Amerika diunggahnya di akun sosial medianya @sandiuno baru-baru ini.

"Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dan silaturahmi dengan Syaikh Muhammad Hisham al-Kabbani di Detroit, Michigan, Amerika Serikat," ujar Sandiaga Uno dalam keterangan unggahan fotonya itu.

Muhammad Hisham al-Kabbani merupakan seorang sufi Muslim Lebanon-Amerika terkemuka yang menyebarkan Islam moderat dengan misi membangun karakter Muslim sekaligus warga negara yang baik.

"Sebagai wakil dari mursyid Tarekat Nagsyakbandi Haggani yang berkedudukan di Amerika. Dari beliau saya mendapat ilmu yang begitu luar biasa," ujar Sandiaga.

Sandiaga juga menjelaskan, Tarekat Nagsyakandi Haggani ini menekankan pengembangan spiritualitas melalui pembentukan karakter positif manusia. Serta ajaran ini yang ia saat ini pelajari menjadi ceramah yang terus beliau sampaikan kepada para pemimpin negara, tokoh, dan masyarakat di seluruh dunia.

"Sebagai pendiri yang memimpin Islamic Supreme Council of America, organisasi keagamaan yang menyebarluaskan perdamaian dengan aliran Ahlusunah dan bermazhab Syafi’i dan banyak dianut Muslim di Indonesia membuat beliau sangat diterima secara luas di Indonesia," katanya.