Wow! Korea Selatan Bakal Punya Bianglala Tanpa Jari-Jari Terbesar di Dunia

KOREA Selatan akan membangun bianglala terbesar kedua di dunia bernama Seoul Ring. Bianglala tanpa jari-jari itu siap dibangun di lahan bekas tempat pembuangan sampah di Kota Seoul pada akhir 2027.

Bianglala Ain Dubai saat ini tercatat sebagai yang terbesar di dunia. Meski besarnya tak melampaui Ain Dubai, Seoul Ring nantinya akan jadi bianglala tanpa jari-jari terbesar di dunia.

"Pembangunan bianglala ini menunjukkan keseriusan Seoul dalam perbaikan lingkungan dan pertumbuhan yang seimbang di seluruh kota," kata pemerintah kota Seoul dalam sebuah konferensi pers seperti dilansir dari The Korea Economic Daily, Sabtu (23/9/2023).

Bianglala ini akan berlokasi di bekas tempat pembuangan sampah di Sangam-dong bagian barat Seoul, yang telah diubah menjadi taman ekologi.

Serupa dengan London Eye, Seoul Ring akan menyuguhkan panorama Seoul, termasuk Sungai Han yang membelah kota. Bianglala ini akan dirancang sebagai struktur tanpa jeruji sepanjang 180 meter.

Tingginya 276 meter dan 12 meter lebih tinggi dari salah satu menara landmark Seoul, Gedung 63 di Yeouido, Seoul.

Gedung ini dapat menampung 1.474 pengunjung per jam dan hingga 11.792 orang per hari. Setiap tahunnya, gedung ini diharapkan dapat menarik lebih dari 3,5 juta wisatawan.