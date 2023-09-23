Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lezatnya Pais, Kuliner Khas Nusantara yang Jadi Favorit Barack Obama

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:03 WIB
Lezatnya Pais, Kuliner Khas Nusantara yang Jadi Favorit Barack Obama
Pais atau pepes.
A
A
A

SETIAP wilayah di Indonesia memiliki makanan khas yang menggugah selera. Salah satunya adalah pais yang merupakan salah satu kuliner tradisional Melayu termasuk Kepulauan Bangka Belitung.

Pais atau pepes terbuat dari ikan yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, kemiri, batang sereh, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan terasi.

Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan dulu, kemudian dilumuri pada ikan hingga meresep. Setelahnya ikan berserta bumbu dibalut dengan daun pisang simpor dan dibakar hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

Dikutip dari channel YouTube Yuhu Mantap mengatakan, bahwa pais ini adalah salah satu makanan favorit dari Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama.

