HOME WOMEN FOOD

5 Fakta Menarik Kampung Artis Foodcourt, Tempat Makan Berkonsep Kekinian

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:02 WIB
5 Fakta Menarik Kampung Artis Foodcourt, Tempat Makan Berkonsep Kekinian
Kampung Artis. (Foto: Facebook)
A
A
A

KAMPUNG Artis Foodcourt menjadi salah satu tempat makan favorit karena memiliki banyak keunggulan yang menarik. Bertempat di Selatan Jakarta, tempat makan yang berkonsep foodcourt ini menjadi salah satu tempat favorit warga Jaksel. Hal itulah yang menjadi alasan banyak orang penasaran mengenai fakta menarik Kampung Artis Foodcourt ini.

Beralamat di Lebak bulus, Jakarta Selatan. Kampung Artis Foodcourt tentu saja menjadi tempat yang kerap dikunjungi berbagai kalangan mulai dari muda mudi hangout hingga keluarga yang ingin bersantai dan makan-makan.

Dilansir dari berbagai sumber,Okezone telah merangkum berbagai fakta menarik Kampung Artis Foodcourt yang banyak membuat orang penasaran. Simak faktanya berikut ini.

1. Memiliki Area yang Luas

Tempat makan yang berada di Jakarta Selatan ini memiliki area yang cukup luas dan memiliki banyak tempat duduk. Meskipun berkonsep outdoor, untuk anda yang takut gerah dan panas tidak perlu khawatir karena mereka menyediakan kipas angin di berbagai sudut. Sehingga tempat ini cocok untuk anda mengadakan acara karena areanya yang memadai.

2. Memiliki 20 Lebih Tenant

Selain tempatnya yang luas dan nyaman, Kampung Artis Foodcourt ini memiliki berbagai macam pilihan makanan yang dapat dicoba. Mereka menyediakan 20 lebih tenant makanan yang sangat beragam mulai dari makanan Indonesia hingga makanan dari berbagai negara. Hal ini menjadikan pengunjung bebas memilih makanan sesuai dengan selera masing-masing.

3. Pembayaran secara Cashless

Selain tempatnya yang berkonsep kekinian. Kampung Artis Foodcourt juga menggunakan sistem pembayaran secara digital atau cashless. Hal ini akan memudahkan anda yang takut atau jarang membawa uang tunai untuk tetap bisa menikmati makanan di Kampung Artis Foodcourt.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
