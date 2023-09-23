Kena Rujak Netizen karena Viral Wajah Berkerut, Intip Foto Dinar Candy dalam Balutan Bikini

WAJAH Dinar Candy memang tengah menajdi bulan-bulanan netizen. Pasalnya, wajah mulus yang selama ini ada di Instagram, terlihat berbeda di kamera wartawan.

Foto tersebut pun adalah hasil zoom yang dilakukan oleh para netizen. Dinar mengatakan foto diambil saat wajahnya memang tidak sedang menggunakan makeup. Dia menyebut, makeupnya memang harus dihapus lantaran menjalani syuting di sebuah program TV.

Terlepas dari masalah tersebut, Dinar Candy memang kerap berbagi wajah mulus dalam akun instagramnya @dinar_candy. Meskipun, mojang Bandung tersebut menyebut paras cantik dan body seksi bukanlah hal yang dia jual.

Seperti dalam foto ini, Dinar Candy memamerkan posenya yang hot di kolam. Dalam balutan bikini coklat tua, dia berpose dengan mata terpejam dan tangan memegang leher yang memberi kesan seksi.

Selain itu, Angle foto dari samping seperti ini juga memperlihatkan lekuk tubuh Dinar yang seksi. Tak hanya seksi, Dinar juga tampak cantik dengan rambut panjang dikuncir. Bunga putih yang tersemat di telinga mempercantik penampilan Dinar.

