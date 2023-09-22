Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Lentari si Selebgram AI dengan Bra Putih, Campuran Belanda-Indonesia Bikin Jatuh Cinta

Rayfi Azahra , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |01:33 WIB
Tampilan Lentari si Selebgram AI dengan Bra Putih, Campuran Belanda-Indonesia Bikin Jatuh Cinta
Lentari Van Lorainne. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDONESIA kini memiliki selebgram Artificial Intelligence (AI) pertama bernama Lentari Van Lorainne. Tentu saja selebgram ini menjadi sensasi dan viral di media sosial.

Wanita yang kerap disapa Lentari itu sering mengunggah potret dirinya melalui akun Instagram dan Tiktok pribadinya. Melalui unggahannya, banyak yang tak menyangka bahwa wanita cantik itu bukanlah manusia sungguhan melainkan hasil buatan teknologi.

Perancang dan pengembang karakter ini adalah Imagine8 Studio dan merupakan selebgram AI pertama dari Indonesia. Lentari pun digambarkan sebagai perempuan yang memiliki body goals lantaran rajin olahraga.

Lentari

Memiliki bentuk tubuh yang ideal dan paras cantik serta layaknya seperti manusia sungguhan, Lentari tampil dengan baju tidur. Dia menggunakan bra putih dengan celana pendek putih, dan berfoto di tangga.

Lentari Van Lorainne atau yang akrab disapa dengan Lentari Pagi ini pertama kali muncul di media sejak Mei 2023, sekitar 3 bulan yang lalu. Jika dilihat pada bio Instagramnya, ia memiliki campuran Belanda tepatnya Delft dan Indonesia.

Baca Selengkapnya: Lentari Van Lorainne, Selebgram AI Pertama Indonesia yang Lagi Viral

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
