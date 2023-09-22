Leo hingga Cancer, 5 Zodiak yang Beruntung Dalam Percintaan

NASIB hubungan percintaan setiap orang tentunya sangat berbeda satu sama lain. Ada yang mulus, ada yang berliku, ada pula yang flat alias datar begitu-begitu saja.

Keberuntungan atau hoki untuk urusan percintaan, ternyata sedikit banyak bisa dipengaruhi oleh astrologi alias dari tanda zodiak yang dimiliki. Sebab, seperti diwarta dari AstroTalk, Minggu (24/9/2023) ada lima zodiak yang beruntung menyangkut percintaan.

1. Taurus: Para Taurus dikenal punya sifat yang sabar dan setia. Dalam hal percintaan, wanita berzodiak Taurus dapat diandalkan dan punya tekad keras, sangat beruntung dalam usaha romantis pada pasangannya.

BACA JUGA: 3 Kisah Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua

2. Cancer: Orang-orang Cancer sangat dikenal karena kelembutan hatinya, mudah mengayomi dan berempati. Sifat-sifat baik yang membuat ia beruntung dalam hal cinta. Ia mudah memahami dan mendukung pasangannya, sehingga menciptakan hubungan yang kuat dan intim.