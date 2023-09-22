Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Leo hingga Cancer, 5 Zodiak yang Beruntung Dalam Percintaan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |12:00 WIB
Leo hingga Cancer, 5 Zodiak yang Beruntung Dalam Percintaan
Zodiak beruntung soal percintaan, (Foto: Freepik)
A
A
A

NASIB hubungan percintaan setiap orang tentunya sangat berbeda satu sama lain. Ada yang mulus, ada yang berliku, ada pula yang flat alias datar begitu-begitu saja.

Keberuntungan atau hoki untuk urusan percintaan, ternyata sedikit banyak bisa dipengaruhi oleh astrologi alias dari tanda zodiak yang dimiliki. Sebab, seperti diwarta dari AstroTalk, Minggu (24/9/2023) ada lima zodiak yang beruntung menyangkut percintaan.

1. Taurus: Para Taurus dikenal punya sifat yang sabar dan setia. Dalam hal percintaan, wanita berzodiak Taurus dapat diandalkan dan punya tekad keras, sangat beruntung dalam usaha romantis pada pasangannya.

2. Cancer: Orang-orang Cancer sangat dikenal karena kelembutan hatinya, mudah mengayomi dan berempati. Sifat-sifat baik yang membuat ia beruntung dalam hal cinta. Ia mudah memahami dan mendukung pasangannya, sehingga menciptakan hubungan yang kuat dan intim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement