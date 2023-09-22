Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Jago Banget Bercumbu, Anda Termasuk?

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Ini Jago Banget Bercumbu, Anda Termasuk?
Zodiak jago bercumbu, (Foto: Lookstudio/Freepik)
A
A
A

CIUMAN jadi salah satu bentuk ekspresi ungkapan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Bukan hanya itu, ciuman atau bercumbu dengan pasangan adalah bumbu yang menambah keromantisan dan keharmonisan suatu hubungan cinta.

Terkadang orang memiliki keunikan dan kelebihan dalam mencium pasangannya, menariknya secara astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang disebut jago bercumbu alias terbaik untuk urusan bericuman? Penasaran? Intip penjelasannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Lifestyle Asia, Sabtu (23/9/2023)

1. Aries : Para pemilik zodiak ini tak suka bertele-tele jika ingin mencium pasanganya dan selalu memberikan ciuman romantis penuh kejutan, tak heran ciumannya menjadi agresif.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Tak kalah dari para Aries, seorang taurus sangatlah agresif saat berciuman. Para Taurus memahami gestur tubuh pasangannya dan tahu persis bagaimana cara mengatur suasana hati sang kekasih tercinta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement