5 Zodiak Ini Jago Banget Bercumbu, Anda Termasuk?

CIUMAN jadi salah satu bentuk ekspresi ungkapan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Bukan hanya itu, ciuman atau bercumbu dengan pasangan adalah bumbu yang menambah keromantisan dan keharmonisan suatu hubungan cinta.

Terkadang orang memiliki keunikan dan kelebihan dalam mencium pasangannya, menariknya secara astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang disebut jago bercumbu alias terbaik untuk urusan bericuman? Penasaran? Intip penjelasannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Lifestyle Asia, Sabtu (23/9/2023)

1. Aries : Para pemilik zodiak ini tak suka bertele-tele jika ingin mencium pasanganya dan selalu memberikan ciuman romantis penuh kejutan, tak heran ciumannya menjadi agresif.

2. Taurus: Tak kalah dari para Aries, seorang taurus sangatlah agresif saat berciuman. Para Taurus memahami gestur tubuh pasangannya dan tahu persis bagaimana cara mengatur suasana hati sang kekasih tercinta.