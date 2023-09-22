Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Kisah Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |23:30 WIB
3 Kisah Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua
Kisah Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua, (Foto: Pressfoto/Freepik)
KISAH Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua, bisa Anda baca lewat artikel ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi.

Kisah inspiratif dapat berasal dari cerita fiksi dan kisah nyata. Pesan moral yang terkandung dalam cerita inspiratif tentu saja memiliki peranan penting untuk mengembangkan kepribadian dan juga mendorong untuk berbuat kebaikan, terutama kepada orang tua. 

Penasaran seperti apa kisah inspiratif anak yang berbakti kepada orang tua? Yuk simak artikel berikut ini, sebagaiman dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023)

1. Qori yang tak lelah membantu orang tua: Qori adalah anak dari keluarga sederhana yang tinggalnya di desa. Setiap sebelum berangkat ke sekolah, Qori selalu membantu ibunya memebersihkan rumah.

Bahkan setelah sepulang sekolah pun Qori tetap membantu ibunya untuk berjualan sayuran di pasar. Qori adalah anak yang rajin ia selalu belajar yang giat agar dapat membanggakan orang tuanya. Meski harus membantu orang tuanya, Qori tidak pernah mengeluh dan putus asa. Ia selalu optimis bahwa dirinya nanti, akan menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan orang tuanya.

(Kisah Inspiratif Anak yang Berbakti Kepada Orang Tua, Foto: Freepik) 

Setelah lulus SMA Qori mendapat beasiswa dan berkuliah di Universitas terkemuka di kota besar. Meskipun Qori berada di kota besar namun ia tidak melupakan orang tuanya di desa, ia sering kali mengunjungi orang tuanya di desa. Kini Qori lulus kuliah dan bekerja di perusahaan besar, Meskipun hidupnya kini lebih baik, Qori tidak melupakan kewajibannya untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu orang tuanya. Qori juga membangun sebuah rumah untuk orang tuanya agar bisa tinggal dengan nyaman.

Dari kisah tersebut mengajarkan kita untuk memiliki kegigihan dan semangat yang tinggi serta berbakti kepada orang tua maka dari itu kita akan mendapatkan kesuksesan.

Halaman:
1 2 3
      
