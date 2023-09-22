Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dapat Bantuan dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli, Rumah Singgah Jantung Anak Bersyukur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:34 WIB
Dapat Bantuan dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli, Rumah Singgah Jantung Anak Bersyukur
Donasi sosial MNC Sky Vision dan MNC Peduli, (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

MNC Sky Vision bekerjasama dengan MNC Peduli untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut merupakan acara santunan di Rumah Singgah Jantung Anak, House of Heart pada Jumat (22/9/2023)

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini, diungkap pihak Rumah Singgah Pasien Jantung membuat mereka merasa begitu terbantu. Hal ini diungkap Lusi Sagita selaku Koordinator Rumah Singgah Pasien Jantung.

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah sangat senang sekali, para pasien juga sangat terbantu dengan adanya bantuan dari MNC Vision ini,” ungkap Lusi kala ditemui di Rumah Singgah Jantung Anak, House of Heart, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023)

 

(Foto: MPI/Annastasya) 

“Semoga ke depannya MNC Vision bisa lebih sukses dan berguna bagi semua warga,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Lusi mejelaskan sedikitnya ada lima pasien anak-anak yang ditampung di rumah singgah House of Heart ini. Mereka merupakan anak-anak dengan kelainan jantung sejak lahir, dengan kondisi seperti mudah kelelahan hingga mengalami kesulitan bernapas.

Telusuri berita women lainnya
