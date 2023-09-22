Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Paling Tenang dan Santai Hadapi Masalah

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:00 WIB
5 Zodiak Ini Paling Tenang dan Santai Hadapi Masalah
Zodiak santai dan tenang hadapi masalah, (Foto: Benzoix/Freepik)
A
A
A

KETIKA menghadapi masalah, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam bagaimana cara menyelesaikannya.

Ada yang panik, ada yang emosi, ada pula yang memilih bersikap tenang dan santai seperti tidak ada masalah yang dihadapi. Berbicara tentang hidup tenang dan santai, dan jauh dari kata panik pada sebagian orang ini sedikit banyak bisa dilihat darij karakter zodiak yang dimiliki.

Berikut lima zodiak yang bersikap tenang dan santai dalam menghadapi masalah, dilansir dari Times Of India, Sabtu (22/9/2023)

1. Cancer: Memiliki sifat sensitif dan berkepala dingin. Terlihat jelas ketika menghadapi masalah, para pemilik zodiak ini bersikap tenang dan santai tidak terlihat panik, serta tidak mau membesar-besarkan masalah tersebut karena tidak ada hasil yang pasti.

2. Libra: Orang-orang Libra, sebisa mungkin tidak ingin ada pertengkaran yang berujung konflik yang bisa menghancurkan hubungan, baik itu asmara atau persahabatan. Mereka ingin hidupnya damai-damai saja dan lebih suka menyendiri untuk menemukan kebahagian diri sendiri.

Halaman:
1 2
      
