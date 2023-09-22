4 Zodiak Rentan Berselingkuh dalam Berhubungan, Mudah Tergoda!

KESETIAAN jadi salah satu kunci dan pilar utama dalam membangun suatu hubungan asmara, berkomitmen dengan orang lain.

Sayangnya, tak menampik di kehidupan nyata memang banyak orang yang mudah goyah dan akhirnya berselingkuh dari pasangannya. Dalam tiap hubungan, pasti ada konflik yang berbeda-beda, juga berbagai faktor pendukung lainnya yang pada akhirnya membuat seseorang berselingkuh dari pasangannya.

Menariknya , salah satunya disebutkan bisa terlihat dari beberapa tanda zodiak. Empat tanda zodiak ini disebutkan punya tendensi untuk lebih mudah tergoda dan berselingkuh. Simak ulasan singkatnya, dikutip dari Astrotalk, Sabtu (23/9/2023)

1. Gemini: Para Gemini dikenal mudah bergaul dengan banyak orang, membuat mereka rentan berselingkuh. Disebutkan lebih lanjut lagi, zodiak ini mudah mencari tambatan hati di hidupnya, meski sudah punya pasangan.

2. Leo: Orang-orang Leo adalah individu dengan jiwa penuh semangat dan karismatik, membuat orang lain melihatnya langsung terpesona. Inilah yang sedikit banyak terkadang dapat mengakibatkan rentan perselingkuhan, ketika berhubungan dengan para Gemini.

