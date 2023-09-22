Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Sky Vision dan MNC Peduli Beri Santunan di Rumah Singgah Jantung Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:10 WIB
MNC Sky Vision dan MNC Peduli Beri Santunan di Rumah Singgah Jantung Anak
Donasi sosial MNC Sky Vision dan MNC Peduli, (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

TEPAT hari ini, Jumat (22/9/2023) MNC Sky Vision berkolaborasi bersama MNC Peduli untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan donasi hari ini diketahui diselenggarakan di Rumah Singgah Jantung Anak, House of Heart. Setibanya di lokasi, MNC Sky Vision dan MNC Peduli membagikan bantuan berupa paket sembako hingga susu, bantuan ini semuanya diharapkan bisa berguna untuk penghuni dan pasien rumah singgah yang membutuhkan.

Muharzi Hasril selaku Corporate Secretary MNC Vision, mengungkap ia bersyukur bisa kembali memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk para penghuni rumah singgah House of Heart.

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah hari ini kita memberikan sumbangan sebagai bagian dari program MNC Peduli yaitu Corporate Social Responsibility (CSR), kita memberikan sembako dan susu nutrisi khusus di rumah singgah pejuang jantung kecil ini,” ungkap Muharzi di Rumah Singgah Jantung Anak, House of Heart, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023)

(Foto: MPI/ Annastasya) 

Kedatangan MNC Sky Vision dan MNC Peduli pun disambut baik dan antusias oleh para penghuni rumah singgah peduli jantung anak. Para anak-anak yang mengalami kondisi kelainan jantung sejak lahir tersebut, tampak begitu bersemangat menerima bantuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
