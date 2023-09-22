Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Kata Worth it dalam Bahasa Gaul?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:52 WIB
Apa Arti Kata Worth it dalam Bahasa Gaul?
Ilustrasi bahasa gaul (Foto:Freepik)
ARTI kata worth it dalam bahasa gaul? Kata ini sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari atau sosial media.

Worth it adalah kosakata bahasa Inggris yang diartikan ke Indonesia adalah sepadan, setimpal, dan pantas. Kata ini bisa juga digunakan sebagai penegasan seperti perbandingan nilai atau harga.

Secara garis besar, kata ini digunakan untuk menilai sesuatu, baik sebagai rekomendasi atau saran.

Mengutip berbagai sumber pada Jumat (22/9/2023), bahasa gaul adalah bahasa informasi dari bahasa Indonesia yang muncul sekira 1980an dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini.

Bahasa Gaul

Bahasa gaul yang digunakan pun beragam, salah satunya saduran dari bahasa asing seperti worth it itu. Bahasa gaul dari bahasa ini pula bisa membuat kosakata dalam pergaulan menjadi bertambah.

Berikut contoh penggunaan kata worth it dalam pergaulan.

1. Gue kemarin habis melamar pekerjaan di perusahaan Jaksel. Mereka kasih gaji Rp8 juta, menurut lo worth it gak untuk gua ambil?

Halaman:
1 2
      
