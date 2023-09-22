Potret Muda Ibunda Anya Geraldine, Tak Kalah Cantik dengan sang Anak

POTRET muda ibunda Anya Geraldine ramai dibicarakan warganet. Paras cantiknya tak kalah dengan sang putri.

Pemeran Lyda Danira di Layangan Putus pertama kali mengunggah potret sang ibu pada momen Hari Ibu 2020.

"Happy mother's day mak, kok kita rada gamirip ya.. tp cantik bgt sih u wkt muda. tapi tetep segaul & sekece apapun emak u, akan tiba saatnya beliau menjadi emak2 typical yang suka broadcast message random di whatsapp ke anaknya 🙃 + makasi mah selalu jadi informan kalo aku masuk berita 😂 wkwkw," tulisnya pada keterangan foto, Jumat (22/9/2023).

Lantas seperti apa potret muda ibunda Anya Geraldine?

1. Lipstik merah

Layaknya ibu muda, penampilan ibunda Anya Geraldine pun terlihat modis. Dia nampak memakai blazer dengan rambut pendeknya.

Tak hanya itu saja, polesan makeup tipis ditambah lipstik merah menambah kesan sederhana dan elegan.